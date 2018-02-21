Арбитраж в Приамурье лишил "Свидетелей Иеговы"* имущества в Тынде

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Амурской области принял решение лишить имущества религиозную организацию "Свидетели Иеговы"*, деятельность которой запрещена в России за экстремизм, сообщается на сайте суда.
По данным картотеки Арбитражного суда, у запрещенной религиозной организации в Тынде находится в собственности земельный участок и сооружение площадью 431,4 квадратных метра.
"В связи с наличием у местной религиозной организации "Свидетели Иеговы"* (г. Тында) в собственности земельного участка в г. Тынде министерство юстиции РФ по Амурской области просило назначить в отношении организации процедуру распределения обнаруженного имущества. Решением Арбитражного суда Амурской области заявление управления министерства юстиции РФ по Амурской области удовлетворено", — сообщается на сайте суда.
Процедура распределения имущества назначена до 6 августа 2018 года. Арбитражным управляющим назначен Сергей Кряжев (Москва).
* Экстремистская организация, запрещенная в России