Суд на десять суток арестовал главу ФБК Рубанова

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Симоновский суд Москвы на 10 суток арестовал директора "Фонда борьбы с коррупцией" Романа Рубанова за организацию несанкционированного мероприятия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Из материалов дела следует, что Рубанов в январе совершил административное правонарушение в виде репоста записи оппозиционера Алексея Навального на свою страницу в Twitter. В сообщении Навальный призывал участвовать в несанкционированном мероприятии.

"Суд постановил: назначить Рубанову наказание в виде 10 суток ареста", — огласила решение судья Анастасия Лоскутова.

Суд признала его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Максимальная санкция данной статьи составляет до 10 суток ареста.

Рубанов был задержан во вторник утром в аэропорту "Шереметьево".