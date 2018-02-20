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Происшествия

Мосгорсуд признал законным отказ ФСБ выдать документы о смерти Валленберга

18:1320.02.2018
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЗдание московского городского суда. Архивное фотоЗдание московского городского суда. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу племянницы шведского дипломата Рауля Валленберга, спасшего жизни десятков тысяч евреев в период Холокоста, на отказ ФСБ выдать документы о его заключении и смерти на Лубянке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Памятник Раулю Валленбергу на территории Библиотеки иностранной литературы в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Документы о шведском дипломате Валленберге рассекретят в 2020-2022 годах

"Оставить апелляционную жалобу без удовлетворения", — огласила решение судья.

Иск был подан в Мещанский суд Москвы, но тот отклонил его. Теперь это решение вступило в законную силу.

С иском в суд обратилась Мари Дюпри, она просила ознакомить ее с рядом документов, в частности, предоставить журналы перемещений Лефортовской тюрьмы и внутренней тюрьмы на Лубянке, журналы вызова на допрос и другие документы без изъятий и в полном объеме. На все запросы она получила отказ.

В ФСБ ссылались на тот факт, что в документах упоминаются личные данные других людей, раскрывать которые родственникам Валленберга она не может по закону. Кроме того, по информации ФСБ, архивные материалы о Валленберге были предоставлены российско-шведской комиссии, они опубликованы и находятся в открытом доступе.

Судебное заседание. Архивное фото
© РИА Новости
В Москве суд разрешил ФСБ не рассекречивать данные о смерти Валленберга
Как пояснили представители Дюпри, отказ в предоставлении информации со ссылкой на частную жизнь третьих лиц, упомянутых в документах, — незаконен. "Частная жизнь человека — это та часть жизни, которая не подлежит контролю со стороны общества и государства. Моя доверительница запрашивала страницы из журналов вызова на допросы, регистрации заключенных и вещей, общеалфавитных журналов заключенных. Очевидно, что эти документы не содержат сведения о личной и семейной тайне гражданина", — сказал адвокат Иван Павлов.

Представитель ФСБ, в свою очередь заметил, что служба не является собственником документов, а только хранит их. "Документы — собственность РФ, а мы только хранители", — сказал юрист.

Он подчеркнул, что ФСБ не является наследником ведомства, державшего Валленберга под арестом. "Следственные действия с Валленбергом проводило управление СМЕРШ Наркомата обороны, а не МГБ. Мы не наследники, мы просто хранители информации. Запрашиваемая информация не является результатом деятельности ФСБ — не мы вели эти книги, не мы держали всех этих людей, захваченных без суда и следствия", — сказал представитель ФСБ.

Представитель ФСБ добавил, что истец запрашивает информацию, которая может опорочить честь и достоинство третьих лиц. "Вы хотите опубликовать, что такой-то сидел в тюрьме на Лубянке, а его наследник живет там-то. Сосед будет думать: раз МГБ арестовало, значит было за что. Не всякий родственник захочет, чтобы такая информация была опубликована", — отметил юрист.

Рауль Валленберг. Фотография из паспорта, сделанная в июне 1944 года
© Фото : Общественное достояние
Власти Швеции признали Рауля Валленберга мертвым
В октябре 2016 года власти Швеции официально объявили о смерти Валленберга, пропавшего без вести 70 лет назад. Последний раз дипломата, спасшего жизни десятков тысяч евреев в период Холокоста, видели живым 17 января 1945 года, когда он выехал на встречу с командующим советскими войсками, только что занявшими Будапешт.

Сведений о судьбе шведского гражданина не было до 1957 года, когда СССР в ответ на многочисленные запросы проинформировал Швецию о том, что Валленберг скончался от сердечного приступа в московской тюрьме на Лубянке 17 июля 1947 года.

В дальнейшем в мировой прессе не раз появлялись сообщения со ссылкой на очевидцев, которые будто бы встречали Валленберга гораздо позже указанной даты в различных лагерях ГУЛАГ.

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