В Перми выписали из больницы одного из пострадавших в ДТП с маршрутками

ПЕРМЬ, 20 фев — РИА Новости. Один из пассажиров, госпитализированных после ДТП с маршрутными автобусами, выписан из больницы Перми, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края.

Авария с участием двух маршрутных автобусов произошла утром во вторник на перекрестке улиц Уинская — Макаренко. При столкновении погиб 12-летний подросток, два студента были доставлены с места происшествия в больницу.

"Один из госпитализированных пассажиров выписан из стационара, второй находится в больнице с легкой формой черепно-мозговой травмы", — рассказали в краевом минздраве.

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека) и пункте "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Сейчас следователи ищут свидетелей и участников ДТП — обращение к возможным пострадавшим в аварии опубликовано на сайте СУСК РФ по Пермскому краю.

"Учитывая, что пассажиры автобуса были экстренно эвакуированы, возможно, данными не обо всех из них обладают следователи", — говорится в сообщении.