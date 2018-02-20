При пожаре на швейной фабрике в Иваново погиб человек, еще двое пострадали

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате пожара на частной швейной фабрике в Иваново, из горящего здания эвакуированы 50 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Пожар возник в цеху по производству подушек на частной швейной фабрике ИП "Гусейнов" по адресу: улица Поляковой, дом 8. По предварительным данным, пострадали три человека: один из них погиб, двое госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар на площади 200 квадратных метров уже удалось локализовать, из здания были эвакуированы 50 человек. Обстоятельства возгорания выясняются.

Как уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС, к ликвидации пожара сейчас привлечены 49 человек и 18 единиц техники, имеются пострадавшие.