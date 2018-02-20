Полиция проверяет информацию о драке у магазина в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку по сообщению о конфликте, произошедшем на пересечении Звездной и Пулковской улиц у одного из сетевых магазинов в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что сотрудники магазина SPAR в Петербурге набросились с кулаками на мужчин, сделавших им замечание.

"Девятнадцатого февраля около 17.30 в полицию поступило телефонное сообщение о конфликте у одного из сетевых магазинов, расположенного на пересечении Звездной и Пулковской улиц. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу, однако участников конфликта на месте происшествия не обнаружено", — говорится в сообщении.

Тем не менее сотрудники полиции начали проверку поступившей информации.

"Сообщений из медицинских учреждений и заявлений по данному инциденту в полицию не поступало", — отметили в пресс-службе.