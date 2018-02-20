Директора челябинского интерната, где выявили случаи насилия, уволили

ЧЕЛЯБИНСК, 20 фев — РИА Новости. Директор школы-интерната в Челябинской области, воспитанники которого пожаловались на случаи насилия, уволена с занимаемой должности, сообщила РИА Новости во вторник уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Буторина.

Ранее стало известно, что в Челябинской области усыновленные воспитанники школы-интерната сообщили своим приемным родителям о случаях насилия в детском учреждении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, на данный момент потерпевшими признаны семеро несовершеннолетних. Обвиняют в преступлении 51-летнего местного жителя. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "халатность" по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов соцзащиты.

Как сообщает прокуратура региона, в интернате провели проверку, в ходе которой вскрылись нарушения. Так, администрацией не был налажен надлежащий режим посещений воспитанников, отсутствовал контроль за детьми, зачастую заявления в органы полиции о розыске самовольно ушедших детей подавались несвоевременно, не принимались меры к восстановлению повреждений ограждения территории. Прокуратурой внесено представление главе муниципального района по месту нахождения интерната, также поставлен вопрос о соответствии руководителя учреждения занимаемой должности.

"Решение об увольнении директора принято. Что касается приказа (об увольнении) — насколько я знаю, да, он уже подписан", — сказала Буторина, отметив, что другая информация не может быть предоставлена, так как ведется расследование уголовного дела.

По инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой в Челябинскую область будут направлены представители ее аппарата для проведения комплекса совместных проверочных мероприятий. Дата и программа визита специалистов в настоящее время согласовываются.