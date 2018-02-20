В Брянске нашли мертвым экс-барабанщика группы "Черный кофе"

БРЯНСК, 20 фев — РИА Новости. Бывшего барабанщика группы "Черный кофе" Сергея Чернякова нашли мертвым в его квартире в Бежицком районе Брянска, сообщил РИА Новости официальный представитель областного следственного управления СК Сергей Цыганок.
Как отмечает следствие, на первый взгляд, криминала в смерти Чернякова нет, но точные причины устанавливаются.
Известный рок-музыкант Сергей Черняков вместе с Валерием Кипеловым и Николаем Расторгуевым был участником группы "Лейся, песня", выступал в составе группы "Черный кофе", работал с Ольгой Кормухиной и Игорем Куприяновым.