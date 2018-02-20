Женщин, погибших при стрельбе в Кизляре, похоронили на территории храма

Стрельба на Масленице в Кизляре (56)

Жители у Свято-Георгиевского храма в Кизляре, где 18 февраля местный житель открыл стрельбу из ружья по прихожанам

Жители у Свято-Георгиевского храма в Кизляре, где 18 февраля местный житель открыл стрельбу из ружья по прихожанам

КИЗЛЯР, 20 фев — РИА Новости. Женщин, погибших в результате стрельбы в Кизляре, похоронили на территории Свято-Георгиевского храма, где произошла трагедия.

При нападении на православный храм, которое в Прощеное воскресенье устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин, четверо были госпитализированы, сам нападавший был ликвидирован. По сообщению СК, теракт рассматривается в качестве одной из версий.

Пять погибших женщин в Прощеное воскресенье – это Вера Моргунова, Людмила Щербакова (Леуткина), Ирина Мелькомова, Вера Блинникова и Надежда Терлиян. Их похоронили у стен собора.

Решением властей города 20 февраля в Кизляре объявлен днем траура. В городе приспущены флаги РФ и Дагестана, отменены все развлекательные и музыкальные мероприятия и программы на местных телестудиях и радио.

Как сообщил ранее РИА Новости представитель городской мэрии на панихиду пришли около пяти тысяч человек. Люди продолжают нести свечи, иконы и цветы к месту трагедии.