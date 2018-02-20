Настоятель храма в Кизляре рассказал о прихожанке, отвлекшей убийцу на себя

Жители у Свято-Георгиевского храма в Кизляре, где 18 февраля местный житель открыл стрельбу из ружья по прихожанам

Жители у Свято-Георгиевского храма в Кизляре, где 18 февраля местный житель открыл стрельбу из ружья по прихожанам

КИЗЛЯР, 20 фев — РИА Новости. Во время стрельбы у храма Георгия Победоносца в Кизляре одна из прихожанок отвлекла внимание нападавшего на себя, чем спасла других людей, рассказал РИА Новости настоятель храма иерей Павел Каликин. Сама женщина погибла.

"У нас рука не поднимается убрать со скамьи пакеты погибшей прихожанки Ирины Мелькомовой. Благодаря ей те, кто был на площадке, успели укрыться в храме. Она кинулась на вооруженного преступника и пакетами пыталась отбить у него ружье. Она отвлекла на себя убийцу, чем спасла жизни многих прихожан", — сказал настоятель.

По словам очевидцев, Мелькомова часто просила милостыню, сидя на лавочке около храма. Она одной из первых увидела нападавшего. Благодаря ей те, кто были в храме, смогли запереть двери и вызвать полицию. Всего там находились несколько сотен человек.

Жертвами нападения на православный храм, которое в Прощеное воскресенье устроил 22-летний Халил Халилов, стали пять пожилых женщин, еще четверо получили ранения. Нападавшего ликвидировали. Следственный комитет рассматривает теракт в качестве одной из версий.

Сегодня в Кизляре объявлен день траура.

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