Источник сообщил об обысках в структуре "Газпрома" в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 20 фев — РИА Новости. Сотрудники МВД и ФСБ во вторник проводят обыски в компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" в рамках уголовного дела о хищениях, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"Обыски проводят сотрудники следственного отдела МВД совместно с сотрудниками ФСБ в рамках уголовного дела о хищениях", — рассказал собеседник агентства, отметив, что уголовное дело было возбуждено еще три года назад.

Подробности пока неизвестны. Компания на 100% принадлежит "Газпрому".

В настоящее время в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы, призванная оценить "состояние законности" в республике. За время ее работы вскрыты крупные хищения в социальной сфере и задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов.

Задержанных привезли в Москву — в последнее время это распространенная практика для высокопоставленных региональных чиновников, заподозренных в коррупции. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомедрасул Гитинов, прошел ряд обысков.