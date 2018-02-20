В Подмосковье мужчина умер после потасовки с девушкой-барменом

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали девушку-бармена кафе в подмосковной Коломне, после драки с которой посетитель заведения скончался от черепно-мозговой травмы, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

"По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть мужчины, задержана сотрудница кафе. <…> По ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения", — говорится в сообщении. Согласно Уголовному кодексу РФ, задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, 17 февраля в одном из кафе города Коломны между сотрудницей заведения, которая работала барменом, и посетителем произошел конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки женщина нанесла клиенту не менее пяти ударов кулаком по голове. От полученных ударов мужчина упал и ударился головой о кафель. Он скончался на месте, добавили в следственном управлении.

Согласно выводу эксперта, смерть мужчины наступила от черепно-мозговой травмы.

Кроме того, следствие располагает данными, что женщина имеет непогашенную судимость по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Отмечается, что в 2016 году ее приговорили к трем годам лишения свободы условно. Вместе с тем потерпевший также ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, добавляется в сообщении.