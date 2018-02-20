В Томской области тонны рыбы ценных пород погибли из-за сброса химикатов

НОВОСИБИРСК, 20 фев – РИА Новости. Тонны рыбы ценных пород в том числе около 90% поголовья сибирского осетра, погибли в бассейнах ООО "Томский научно-производственный рыбоводный комплекс" из-за сброса неизвестных химикатов по каналу Северской ТЭЦ, сообщил РИА Новости исполнительный директор компании Глеб Кинев.

"В воскресенье около 07.00 местного времени произошел какой-то сброс по каналу Северской ТЭЦ, в результате чего у нас погибло большое количество рыбы ценных и особо ценных пород. Погибла как товарная рыба, например, форель, так и краснокнижный осетр, который разводится нами для восполнения популяции в реках Томь и Обь", — сообщил Кинев.

Он отметил, что погибла часть рыбы, относящаяся к младшей возрастной группе, из которой в дальнейшем происходит пополнение маточного стада.

"Это порядка 90% всех осетровых. Погибла радужная форель, которую мы разводим как товарный вид, енисейский осетр, составляющий ремонтно-маточную часть стада, обской осетр, погибла стерлядь", — сказал Кинев.

Он пояснил, что рыба содержится в специальных бассейнах, вода в которые самотеком поступает из канала Северской ТЭЦ, которым помимо самой ТЭЦ пользуется входящий в структуру СХК госкорпорации "Росатом" Сублиматный завод, а также Северский водоканал. В итоге вода попадает в реку Томь.

"Мы обратились в полицию с заявлением сразу же в день происшествия, они занимаются этим вопросом", — сказал представитель предприятия. Ущерб устанавливается.

РИА Новости пока не располагает комментарием региональных властей по ситуации.

В понедельник администрация Томской области сообщила, что в регионе создано собственное генетически чистое маточное стадо сибирского осетра. Кинев пояснил, что в основном это маточное стадо удалось сохранить, так как оно содержится в другом месте – на Кудровском пруду Томского района.