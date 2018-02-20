В Москве четверо налетчиков в масках избили гражданина Китая

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Четверо налетчиков в медицинских масках избили гражданина Китая, приехавшего в столицу работать продавцом одежды на рынке "Садовод", у торговца забрали куртку и 150 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Заявитель пояснил, что после того, как его побили, налетчики сняли с него куртку, в которой находилось около 150 тысяч рублей и сбежали", — сказал собеседник агентства.
Пострадавшего иностранца госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
В пресс-службе ГУМВД подтвердили факт разбойного нападения на Белореченской улице, не уточнив подробностей. По факту произошедшего проводится проверка, отметили в управлении.