В Ижевске две девочки погибли, упав с высотки

УФА, 20 фев – РИА Новости. Следственные органы, полиция и детский омбудсмен Удмуртии проводят проверку по факту гибели двух девочек, которые получили смертельные травмы при падении с крыши высотки, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Авдеева.
По ее данным, одна из девочек воспитывалась в полной семье, другая — в семье опекунов.
"По предварительным данным, семьи, где росли девочки, положительные, каких-либо проблем с детьми не было, в школе о них отзываются очень хорошо как учителя, так и одноклассники", — отметила Авдеева.
По ее словам, в школу, где учились погибшие подростки, выехала группа психологов, чтобы оказать помощь одноклассникам и друзьям, которые переживают из-за трагедии.
В СУСК РФ по Удмуртии отказались комментировать ход проверки.