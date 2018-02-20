В Ижевске две девочки погибли, упав с высотки

УФА, 20 фев – РИА Новости. Следственные органы, полиция и детский омбудсмен Удмуртии проводят проверку по факту гибели двух девочек, которые получили смертельные травмы при падении с крыши высотки, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Авдеева.

"Две девочки 12 и 15 лет упали с высоты 17-этажного дома в Ижевске. Они погибли. Сейчас проверкой происшествия занимаются следственные органы, правоохранители и детский омбудсмен. Известно, что девочки были близкими подругами, при этом они не жили в этом доме, где произошла трагедия. Следствию предстоит выяснить, как они там оказались и что произошло на самом деле", — рассказала Авдеева.

По ее данным, одна из девочек воспитывалась в полной семье, другая — в семье опекунов.

"По предварительным данным, семьи, где росли девочки, положительные, каких-либо проблем с детьми не было, в школе о них отзываются очень хорошо как учителя, так и одноклассники", — отметила Авдеева.

По ее словам, в школу, где учились погибшие подростки, выехала группа психологов, чтобы оказать помощь одноклассникам и друзьям, которые переживают из-за трагедии.

В СУСК РФ по Удмуртии отказались комментировать ход проверки.