Посольство ЕС в Москве изучает содержимое присланного конверта

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Представительство ЕС в России подтверждает, что во вторник дипмиссия получила конверт, его содержимое изучается, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что канцелярия постоянного представительства Евросоюза в центре Москвы получила конверт с белым порошком, ведется проверка.

"Пресс-служба Представительства ЕС в России подтверждает получение конверта. В данный момент его содержимое изучается. До завершения расследования мы не можем предоставить дополнительные комментарии", — заявили в дипмиссии в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.