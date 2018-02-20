МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Конверт с неизвестным порошком получила во вторник канцелярия постоянного представительства Евросоюза в центре Москвы, идет проверка, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

На прошлой неделе конверты с белым порошком прислали по почте в посольства Нидерландов и Канады в РФ. Ранее, по информации представителя МИД Чехии Михаэлы Лагроновой, конверт с подозрительным порошком получило дипломатическое представительство этой страны в России. Из части здания чешского посольства на несколько часов были эвакуированы люди, а сотрудники, имевшие доступ к конверту, — изолированы. В результате анализа выяснилось, что порошок не представляет опасности. Конверты с подобным содержанием получали и другие посольства в Москве.

"Канцелярия постпредства Евросоюза получила конверт с неизвестным порошком, содержимое проверяется", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что здание постоянного представительства Евросоюза находится на Кадашевской набережной.