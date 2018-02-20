В Челябинске школьник спас из горящей квартиры двух подростков

Пожар в многоквартирном доме в Челябинске из которого было спасено двое детей. 17 февраля 2018

Пожар в многоквартирном доме в Челябинске из которого было спасено двое детей. 17 февраля 2018

ЧЕЛЯБИНСК, 20 фев – РИА Новости. Десятиклассник спас из загоревшейся квартиры на шестом этаже жилого дома в Челябинске двух подростков, школьник будет представлен к награде "За спасение погибавших", сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

По данным пресс-центра, в минувшие выходные дни в Челябинские в городскую службу "01" поступил срочный вызов: на улице Ленинского района на шестом этаже многоэтажки горит квартира. Через шесть минут пожарные приступили к тушению и за несколько минут ликвидировали открытое горение, очаг находился в одной из комнат четырехкомнатной квартиры, в помещениях никого не было, уточняет пресс-центр.

"… в данной квартире проживала пожилая женщина с внуками 10 и 12 лет. В какой-то момент дети остались одни и решили поиграть со спичками, в результате загорелось кресло. Мальчишки выбежали на балкон и стали звать на помощь. В это время в соседней квартире находился в гостях ученик 10 класса Артемий Полукеев. Он принял решение разбить оконный блок балкона и подозвал детей к себе", — говорится в сообщении.

После этого Артемий сказал ребятам, чтобы они взбирались на балконное ограждение и, держась за балконную перегородку, перешагивали к нему на балкон, в момент перехода десятиклассник придерживал их за руки и одежду, уточняется в сообщении.

После этого надев на детей теплые вещи, он вывел их на улицу, где подростков осмотрели работники скорой медицинской помощи, добавляется в сообщении. В итоге дети не пострадали.

Руководство челябинского пожарно-спасательного гарнизона будет ходатайствовать перед руководством о представлении Артемия Полукеева к награде "За спасение погибавших", сообщает пресс-центр.