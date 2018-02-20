В Москве задержали хулигана, выстрелившего мужчине в голову

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Полиция задержала хулигана, который выстрелил из травматического оружия в голову мужчине в ходе перепалки на Московской кольцевой автодороге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в понедельник днем. Правоохранители приехали на 8-й километр МКАД и выяснили, что в ходе дорожного конфликта водитель Ford Focus из хулиганских побуждений ранил в голову 44-летнего мужчину из травматического оружия.

"В 18.00 на улице Большая Косинская оперативники задержали жителя Московской области, который был изобличен в совершенном преступлении", — сказал собеседник агентства.

По его словам, следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержанный отправлен под подписку о невыезде.