В Кузбассе в результате ДТП с БелАЗом погибли два человека

КЕМЕРОВО, 20 фев — РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на технологической дороге в Новокузнецке с участием иномарки и БелАЗа, где два человека погибли и один пострадал, сообщает главк МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, авария произошла около 8.00 (4.00 мск) во вторник на технологической автодороге Новокузнецк – Листвяги. Столкнулись автомобиль БелАЗ и иномарка Nissan Avenir.

"Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем БелАЗ. В результате аварии погибли двое пассажиров Nissan: 43-летний и 50-летний мужчины", — говорится в сообщении.

Кроме того, как уточнили в ГУМВД, 46-летнего водителя легкового автомобиля доставили в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.