Стрелявший в Кизляре не имеет отношения к религии, заявил глава Ингушетии

НАЛЬЧИК, 20 фев – РИА Новости. Открывший стрельбу по прихожанам церкви в дагестанском Кизляре не имеет ничего общего с религией, и мусульмане должны противостоять подобным людям, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

При нападении на православный храм, которое в Прощеное воскресенье устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин, четверо были госпитализированы, сам нападавший был ликвидирован. По сообщению СК, теракт рассматривается в качестве одной из версий.

"Тот, кто расстрелял прихожан церкви в Кизляре, — не иначе как чудовище в человеческом обличии, которое ни для себя, ни для своих родных и тем более для родины не сделало ничего", — написал Евкуров в своем Instagram.

Он напомнил, что убиты пришедшие в храм для молитвы женщины, которые всю свою жизнь трудились, делали благие дела и воспитывали детей. "Нет и не будет у таких убийц ничего общего с религией, и мы все вместе должны противостоять этому. И в первую очередь, мусульмане, так как, убивая, взрывая и творя зло, эти нелюди произносят имя Всевышнего, тем самым нарушая каноны ислама и сунну Пророка", — добавил глава Ингушетии.

Он также выразил соболезнования близким погибших и слова поддержки врио главы Дагестана Владимиру Васильеву.