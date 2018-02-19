В Москве убили известного шансонье

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тела мужчины с ножевыми ранениями на северо-востоке Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя главка СК России по Москве Юлия Иванова.

"Девятнадцатого февраля 2018 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Северный бульвар в городе Москва, обнаружено тело мужчины 1984 года рождения. При визуальном осмотре обнаружены признаки насильственной смерти в виде пяти ножевых ранений", — сказала она.

По ее словам, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство). Следователи устанавливают обстоятельства преступления и проводят действия, направленные на задержание причастного.

По данным СМИ, убитый — шансонье Петр Гара.