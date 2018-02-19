СК выясняет обстоятельства смерти пациентки в больнице под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 19 фев — РИА Новости. Следственное управление СК России по Калининградской области выясняет обстоятельства смерти девушки, доставленной с высокой температурой в больницу города Балтийска, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Наталья Гацко.

"В одной из популярных социальных интернет-сетей в открытой группе сегодня размещено сообщение о том, что 18 февраля 2018 года в больнице города Балтийска умерла молодая девушка, доставленная в лечебное учреждение родственниками с жалобами на высокую температуру. При этом, как говорится в публикации, персоналом больницы медицинская помощь девушке оказана ненадлежащим образом", — сообщила представитель ведомства.

Она отметила, что по этому факту организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.