СК начал проверку после смерти пожилой женщины на остановке в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту смерти пожилой женщины 1931 года рождения на остановке общественного транспорта в Санкт-Петербурге, сообщает городской главк СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел днем в понедельник около одного из домов на Коломяжском проспекте.

"По предварительным данным, когда женщина вместе с мужем направлялась к стоящему на остановке автобусу, она неожиданно упала, после чего скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти женщины.

По данным интернет-издания "Водитель Петербурга", по предварительной информации, пожилая пара подходила к автобусу. Не доходя до дверей, женщина упала и ударилась головой о ступеньку в проеме задней двери автобуса.