МАХАЧКАЛА, 19 фев — РИА Новости. Пострадавший при стрельбе около храма в дагестанском Кизляре полицейский Магомед Рамазанов рассказал, как был ликвидирован преступник, устроивший стрельбу.
По словам представителя регионального МВД, раненый полицейский Рамазанов в понедельник был транспортирован на вертолете из Кизляра в медсанчасть МВД в Махачкалу.
"Я только заступил на службу, поступил срочный вызов: кто-то стреляет. Подъезжаем, вижу — человек с ружьем стреляет. Нас увидел, выстрелил в УАЗик. Я выбежал, начал в него стрелять, отогнал гражданок в тупик. Потом подъехали ещё экипажи, окружили, начали стрелять, ликвидировали", — говорит Рамазанов на видео, опубликованном на официальном сайте МВД РФ.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.