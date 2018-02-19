Цветы у Свято-Георгиевского храма в Кизляре, где 18 февраля местный житель открыл стрельбу из ружья по прихожанам

Цветы у Свято-Георгиевского храма в Кизляре, где 18 февраля местный житель открыл стрельбу из ружья по прихожанам

МАХАЧКАЛА, 19 фев — РИА Новости. Пострадавший при стрельбе около храма в дагестанском Кизляре полицейский Магомед Рамазанов рассказал, как был ликвидирован преступник, устроивший стрельбу.

При нападении на православный храм, которое в Прощеное воскресенье устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин, четверо были госпитализированы, сам нападавший был уничтожен на месте.

По словам представителя регионального МВД, раненый полицейский Рамазанов в понедельник был транспортирован на вертолете из Кизляра в медсанчасть МВД в Махачкалу.

"Я только заступил на службу, поступил срочный вызов: кто-то стреляет. Подъезжаем, вижу — человек с ружьем стреляет. Нас увидел, выстрелил в УАЗик. Я выбежал, начал в него стрелять, отогнал гражданок в тупик. Потом подъехали ещё экипажи, окружили, начали стрелять, ликвидировали", — говорит Рамазанов на видео, опубликованном на официальном сайте МВД РФ.

Он отметил, что полиция защищает всех независимо от национальности и религии. "У нас в Дагестане многонациональный народ. Мы, полиция, защищаем всех независимо от нации и религии: мусульман, христиан, и даргинцев, и русских, и лакцев. Разницы нет, все граждане для нас едины. Мы всех защищаем, это наша работа", — сказал полицейский.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.