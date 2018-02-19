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Происшествия

"Аэрофлот" прокомментировал инцидент с главой Якутии и его помощником

14:5319.02.2018
(обновлено: 17:55 19.02.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУ стенда компании Аэрофлот. Архивное фотоУ стенда компании Аэрофлот. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава Якутии Егор Борисов и его помощник Евгений Шигапов в категоричной форме отказались предъявить посадочные талоны, а последний их них также пытался самовольно проникнуть в кабину пилотов, следует из слов представителя крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот".

Глава Республики Саха Егор Борисов на ВЭФ 2017 во Владивостоке. 6 сентября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Глава Якутии пригрозил подать в суд на "Аэрофлот" из-за инцидента на борту

Ранее в каналах в Telegram появилась фотография документа, из которого следовало, что рейс SU 1750 Москва — Якутск вылетел в 20.31 (вместо 18.50 по расписанию) в аэропорт назначения из-за инцидента с главой республики Саха (Якутия), который якобы не подчинился законным требования экипажа, угрожал командиру воздушного судна увольнением, ссылаясь на дружеские отношения с министром транспорта РФ Максимом Соколовым, а также пытался звонить руководителю Росавиации Александру Нерадько. Как утверждалось, из-за агрессивного поведения в итоге был снят с рейса помощник главы республики Евгений Шигапов. Самого Борисова, как утверждается в документе, подлинность личности которого не была подтверждена, не сняли с рейса, т.к. была предоставлена медицинская справка о том, что главе Якутии в Москве была проведена хирургическая операция, и теперь он нуждается в реабилитации. Глава Якутии Егор Борисов заявил, что рассматривает возможность подготовить исковое заявление из-за неподобающего поведения бортпроводников "Аэрофлота", которые, по его словам, забыли передать посадочные талоны.

"Пассажиры Е. Борисов, П. Борисова и Е. Шигапов пришли на посадку последними с большим количеством пакетов Duty Free и ручной клади. На просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочные талоны в категоричной форме отказались, выражали крайнее возмущение правилами авиакомпании, словесно оскорбляли бортпроводников и негативно высказывались об авиакомпании", — сообщили РИА Новости в "Аэрофлоте".

Пассажиры в самолете. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Самолет лоукостера "Победа" совершил вынужденную посадку из-за дебошира
При этом, отметили в авиакомпании, пассажиры предъявляли свои служебные удостоверения. "Далее Е. Шигапов попытался самовольно проникнуть в кабину пилотов, на замечания и требования членов экипажа не реагировал. По решению КВС (командира воздушного судна — ред.) пассажир был снят с данного рейса и передан полиции", — добавили в авиакомпании.

Задержка рейса составила более одного часа. По словам представителя "Аэрофлота", в настоящее время рассматривается вопрос о привлечении пассажира Шигапова к ответственности по статье 11.17 КоАП РФ. "Также Аэрофлот располагает свидетельскими показаниями пассажиров", — отметили в компании.

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Происшествия
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
vovan buyvolov
Сколько летал Аэрофлотом и не помню, что бы работники компании вели себя агрессивно по отношению к пассажирам, кроме того, любой пассажир просто обязан выполнять правила компании. Просто чиновник посчитал, что он равнее остальных, отсутствие воспитания это одна из отличительных черт «сильных мира сего». Его нужно оштрафовать по полной и поставить на место!
15:16
19.02.2018
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Просто такvovan buyvolov
vovan buyvolov, Аналогично сколько летал ни одна компания не вела себя агрессивно к пассажирам.
А вот с "чиновника" еще бы моральное возмещение каждому пассажиру и работнику авиакомпании. За отнятый у них лично всех час их жизни. Который они могли бы потратить на себя.
15:25
19.02.2018
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