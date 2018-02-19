Жителя Челябинской области подозревают в насилии над воспитанниками детдома

ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев – РИА Новости. Житель Челябинской области задержан по подозрению в насильственных действиях над детьми из детского дома, ему предъявлено обвинение, сообщили в понедельник в СУ СКР по региону.
"В результате… был установлен и задержан 51-летний местный житель. По ходатайству следователя СК судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)", — говорится в сообщении.
Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "халатность" по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов социальной защиты.