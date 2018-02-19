В Красноярске за выходные дважды нападали на врачей скорой помощи

КРАСНОЯРСК, 19 фев — РИА Новости. Пьяные пациенты за выходные дважды нападали на врачей бригады скорой помощи, при этом одному из докторов выбили зуб, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
"Бригада скорой медицинской помощи занесла мужчину в машину, где осмотрели его, после чего пациент беспричинно нанес врачу один удар кулаком по лицу в область челюсти, выбив ему зуб. Опрошенный пациент не смог пояснить, за что он ударил врача, ссылаясь на сильное алкогольное опьянение", — сказала Дегидь.
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"Пожилой мужчина сообщил, что его сыну причинено ножевое ранение. Когда врач зашел в комнату, 26-летний пациент подбежал к нему и внезапно нанес ему удар головой в область грудной клетки, затем он уложил врача на пол", — рассказала представитель СК.
Она добавила, что находящийся рядом фельдшер вызвал сотрудников полиции. После этого медики осмотрели пациента, убедились в том, что ножевого ранения у него нет.
В настоящее время по обоим случаям следователи начали доследственные проверки.