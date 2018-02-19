Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой два километра

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 фев – РИА Новости. Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, в воскресенье выбросил столб пепла на два километра, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (KVERT).

"Согласно визуальным данным, вулкан выбросил пепел на высоту в два километра, пепловый шлейф сместился к северо-востоку от вулкана", — говорится в сообщении.

В KVERT отметили, что это может повлиять на низколетящие самолеты и аэропорт Северо-Курильска.

Научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Леонид Котенко сообщил РИА Новости, что такие события (пепловые выбросы) фиксируются до нескольких раз в сутки. Иногда пепел приносит в Северо-Курильск, что произошло и накануне. Он покрыл снег тонким слоем.

"В последнее время Эбеко стал менее активен", — сказал Котенко.

Вулкан Эбеко, расположенный в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского, проснулся в ноябре 2016 года, с тех пор он регулярно выбрасывает пепел. Ученые называют это нормальным явлением. Высота вулкана – 1156 метров.