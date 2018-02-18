В Екатеринбурге возбудили дело после гибели трех детей при пожаре

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Следователи в Екатеринбурге возбудили дело после гибели трех детей в результате пожара в квартире жилого дома, сообщается на сайте СК РФ по Свердловской области.

Информация о пожаре поступила в полицию в 18.30 по местному времени (16.30 мск). Погибли трое детей — два четырехлетних мальчика и двухлетняя девочка, трое взрослых пострадали.

"Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Наказание за совершение указанного преступления предусмотрено вплоть до 4 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на месте происшествия работает усиленная следственная группа. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, по результатам первоначальных следственных мероприятий будет назначена судебная медицинская экспертиза тел погибших для установления причины смерти.

Также будет проведена пожарно-техническая экспертиза для установления точного очага и причин возгорания.