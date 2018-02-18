Трое выживших при пожаре в Екатеринбурге были пьяны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Трое взрослых, которые были госпитализированы с места крупного пожара в Екатеринбурге, находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает в воскресенье прокуратура Свердловской области.

Информация о пожаре в квартире по адресу Сиреневый бульвар, дом 7, поступила в полицию в 18.30 по местному времени (16.30 мск). Погибли трое детей, трое взрослых пострадали.

"По имеющейся информации, дети проживали в квартире с отцом и его сожительницей, которые в состоянии алкогольного опьянения и с отравлением продуктами горения были доставлены в больницу. Также в квартире находилась и их знакомая, которая также с признаками отравления продуктами горения и в состоянии алкогольного опьянения доставлена в больницу. В настоящее время выясняется, где мать детей. По предварительным данным, семья на учете как неблагополучная не состояла", — говорится в сообщении.

Устанавливаются причины пожара, рассматриваются все возможные версии. Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем, отмечает надзорное ведомство.

ГУМЧС по Свердловской области сообщает, что пожар произошел в одной из квартир на первом этаже 12-этажного дома. Пожарные по лестничным маршам эвакуировали 45 человек, из них 14 детей.

"В тушении пожара задействованы три единицы пожарной техники, девять человек. В течение 40 минут пожарные справились с огнем. Для оказания экстренной психологической помощи жителям на место пожара направлены психологи МЧС России", — отмечается в сообщении.

На место выехал и.о. прокурора Кировского района Екатеринбурга Дмитрий Крашенинников. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности троим лицам), которая предусматривает до четырех лет лишения свободы.