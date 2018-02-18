В Кизляре местный житель устроил стрельбу на масленичных гуляниях

МАХАЧКАЛА, 18 фев — РИА Новости. В Кизляре местный житель открыл стрельбу по людям во время празднования Масленицы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана.
Силовики ликвидировали нападавшего, им оказался местный житель 1995 года рождения.
По словам источника, все жертвы возвращались со службы из храма, когда произошло нападение. При этом преступник раньше не попадал в поле зрения полиции и не имел отношения к радикальным течениям.
На месте происшествия работают следователи, возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".