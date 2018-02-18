В Кизляре местный житель устроил стрельбу на масленичных гуляниях

МАХАЧКАЛА, 18 фев — РИА Новости. В Кизляре местный житель открыл стрельбу по людям во время празднования Масленицы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана.

"По предварительным данным, четыре человека погибли, еще четверо пострадали", — сказал собеседник агентства. При этом республиканский Минздрав сообщил о пяти пострадавших. Их доставили в кизлярскую ЦГБ. Все четыре жертвы — женщины. Позднее одна из пострадавших скончалась в больнице.

Силовики ликвидировали нападавшего, им оказался местный житель 1995 года рождения.

По словам источника, все жертвы возвращались со службы из храма, когда произошло нападение. При этом преступник раньше не попадал в поле зрения полиции и не имел отношения к радикальным течениям.

"Примерно в 16:30 неизвестный мужчина из охотничьего ружья открыл стрельбу по гражданским", — рассказал РИА Новости представитель регионального МВД. По его словам, среди пострадавших двое полицейских.

На месте происшествия работают следователи, возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".