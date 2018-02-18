Пермяков напугал "большой и жирный" кабан, гуляющий по городу

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Жителей Перми напугал огромный черный кабан, бродящий по улицам города.

Фотографии животного в микрорайоне Бахаревка опубликовали пользователи паблика "Подслушано Пермь".

Мнения комментаторов разделились: одни возмутились тем, что такой "большой и жирный кабан" свободно ходит по городу, часть горожан объяснила, что "кабан местный", и они часто видят его на прогулке. На данный момент судьба животного неизвестна.

Несколько дней назад в Гонконге сняли на камеру огромного кабана, который пытался вытащить еду из мусорных баков возле школы.