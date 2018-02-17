В МЧС опровергли сообщения о падении самолета в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости. Информация о падении пассажирского самолета в районе аэропорта в Ростовской области не соответствует действительности, сообщил РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС.

Ранее на сайте телеканала "Рен-ТВ" появилась информация о падении в районе аэропорта Ростова-на-Дону пассажирского лайнера, который якобы исчез с радаров.

"Информация о падении самолета не соответствует действительности", — пояснили в ведомстве.

В ГУ МЧС по Ростовской области агентству также опровергли информацию о падении самолета.

"Все спокойно, никаких чрезвычайных ситуаций не произошло", — пояснил агентству представитель регионального управления МЧС.