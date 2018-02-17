В Пензенской области в ДТП погиб человек

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса в Бессоновском районе Пензенской области в субботу, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На 647-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" возле населенного пункта Чемодановка произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Пенза-Позелки", — сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительно, пострадали пять человек, один из них, водитель легкового автомобиля, погиб, еще четыре человека получили ранения.

Всего в рейсовом автобусе находились 13 человек. Пострадавшие госпитализированы в городскую клиническую больницу №6 Пензы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщило региональное управление ГИБДД, после столкновения с "Ладой-Приорой" рейсовый автобус ПАЗ-32053 загорелся, в результате четверо пассажиров автобуса обратились за помощью в больницу, а 55-летний водитель легкового автомобиля погиб. По данному автоаварии ГИБДД проводит проверку.