Сотрудники Росгвардии спасли пятерых москвичей, провалившихся под лед

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Люди, которых сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вытащили из Москвы-реки, провалились под лед, катаясь на снегоходах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

Инцидент произошел в субботу в районе Рублевской станции водоподготовки. Группа людей, предположительно из пяти человек, каталась на снегоходах по Москве-реке недалеко от гидроэлектростанции.

"Выехав на лед, два снегохода провалились в полынью. По предварительным данным, пять человек ушло под воду. Крики о помощи услышал сотрудник вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Москве, который в этот момент осуществлял обход прилегающей территории своего поста", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя ведомства, он сразу же доложил об этом в дежурную часть и бросился на помощь к утопающим.

"Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников Росгвардии, которые незамедлительно прибыли на место происшествия, удалось вытащить из ледяной воды несколько пострадавших. Рискуя собственной жизнью, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии при помощи веревки и спасательного круга вытащили на берег трех мужчин", — сказал собеседник агентства.

На данный момент в воде, предположительно еще могут находиться два человека. Их ещё не обнаружили. Поиски продолжаются. Пострадавшие переданы бригаде медиков.

"На данный момент их жизни ничего не угрожает. Детали произошедшего выясняются", — заявили в Росгвардии.