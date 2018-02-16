В Крыму в ДТП погибли семь человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Семь человек, среди которых трое детей, погибли в результате столкновения трех грузовиков и легкового автомобиля на трассе Керчь — Феодосия, сообщил РИА Новости помощник начальника ГУМЧС по республике Крым Владимир Иванов.

Сообщение о тяжелом ДТП на трассе Керчь-Феодосия поступило в службы спасении в 19.55, сообщил Иванов. ДТП произошло в районе села Ленинское.

"По предварительной информации, в ДТП участвовало три грузовых автомобиля и легковой автомобиль ВАЗ, который вышел на обгон одной из фур, обгон был крайне неудачным. В ВАЗ находилось шесть человек: три ребенка, два взрослых, и один подросток, все они погибли. Также погиб водитель одной из фур – он сгорел в кабине", — сказал собеседник агентства.

На месте от МЧС работает три единицы техники, 16 человек личного состава. Движение по трассе заблокировано, идет объезд места ДТП.

В ДТП на трассе Симферополь-Керчь пострадали жители Дагестана и краснодарец



https://t.co/uPywBx4EGd pic.twitter.com/IvQ70uZ5Qn — Первый регион (@ua01com) 16 февраля 2018 г.

Одна фура сгорела полностью, другая частично, сказал Иванов. Устраняются последствия пожара. На место аварии выехало руководство крымского управления ГИБДД, прокуратуры. Устанавливаются обстоятельства происшествия.