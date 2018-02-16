Обвинение потребовало для авторитета "Итальянца" девять лет колонии

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Государственный обвинитель в пятницу попросил суд приговорить к 9 годам и 9 месяцам колонии строгого режима Андрея Кочуйкова — криминального авторитета по кличке Итальянец, центральной фигуры громкого коррупционного скандала в СК РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Никулинского суда Москвы.

"Путем сложения назначить Кочуйкову наказание в виде 9 лет и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — сказал обвинитель Руслан Мустафаев.

Именно за его освобождение, по мнению ФСБ, ряд высокопоставленных офицеров был подкуплен приближенными так называемого "вора в законе" Шакро Молодого, приближенным которого считается Итальянец.

Всего по объединенному делу о двух вымогательствах проходят 14 человек. Двое попали под суд посмертно – их убили в перестрелке у злополучного ресторана Elements, 11 обвиняемых, включая Шакро и Кочуйкова, с лета 2016 года содержатся в СИЗО.

Еще один подсудимый под домашним арестом – это бывший сотрудник МВД РФ, полковник Евгений Суржиков, работавший в ЧОПе Кочуйкова.

Подсудимые делятся на две группы по двум эпизодам вымогательства — в одном потерпевшей стороной является директор ресторана Elements Жанна Ким, в другом — предприниматель Лев Гарамов. Объединяет их, по версии следствия, то, что действовали они под началом Шакро Молодого.