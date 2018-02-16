Суд в Самаре временно отстранил от должности гендиректора РКЦ "Прогресс"

САМАРА, 16 фев — РИА Новости. Самарский районный суд в пятницу по ходатайству следствия временно отстранил от должности гендиректора ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Александра Кирилина, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил ходатайство старшего следователя… удовлетворить, отстранить Кирилина А.Н. от занимаемой должности на период предварительного следствия", — сказал судья Александр Соломатин.

Уголовное дело следователи возбудили 13 февраля по материалам регионального ФСБ. По версии следствия, с ноября 2012 года по декабрь 2016 года подозреваемый заключил с ООО "Союзобщемашимпорт" договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости, то есть в ущерб экономическим интересам РКЦ "Прогресс". По данным СК, с ноября 2012 года по декабрь 2016 года РКЦ выплатил фирме 11 миллионов 784 тысячи евро, тогда как для выполнения обязательств по договору она потратила только 9 миллионов 783 тысячи евро, получив, таким образом, прибыль в размере более 2 миллионов евро.

В пресс-службе СУ СК по региону сообщили, что подозреваемый отказался от дачи показаний. На суде Кирилин сказал, что договор на поставку пресса РКЦ заключил по согласованию с Роскосмосом и на сумму, утвержденную Роскосмосом. Мера пресечения в отношении Кирилина пока не избиралась.

Ранее сообщалось, что в четверг в РКЦ "Прогресс" прошли обыски. В пресс-службе предприятия подтвердили данный факт. В пресс-службе заявили, что "обыски связаны с ранее возбужденными уголовными делами в отношении сотрудников РКЦ "Прогресс", а также что в компании оказывают содействие правоохранительным органам и в полном объеме предоставляют запрашиваемую информацию.

РКЦ "Прогресс" — ведущее российское предприятие и один из мировых лидеров в области создания и эксплуатации ракет-носителей и космических аппаратов.