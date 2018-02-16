МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Ребенок замерз насмерть во время прогулки в детском саду в Новой Москве, заявила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

В пятницу утром воспитательница и нянечка после прогулки с младшей группой детей заметили, что одного из них не хватает. Они вернулись и обнаружили, что девочка 2014 года рождения лежала на снегу без сознания.

Сотрудники детского сада вызвали скорую помощь, прибывшие врачи констатировали смерть ребенка.

На месте произошедшего работают следователи, задача которых выяснить, как в детском саду обеспечивают безопасность воспитанников. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". По словам Петренко, также могут возбудить дело по статье о халатности.

В то же время куратор образовательных организаций Троицкого и Новомосковского округа опроверг сообщения о том, что ребенка якобы забыли на прогулке. Он рассказал, что девочка находилась под постоянным присмотром, но ей стало плохо, и воспитатели вызвали скорую помощь. "К несчастью, девочку не удалось спасти", — добавил он.