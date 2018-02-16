Железняк обратился в полицию из-за писем с порошком от его имени

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Железняк написал заявление в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности злоумышленников, разославших от его имени письма с белым порошком, а также выяснить, что это за субстанция, сообщает пресс-служба парламентария.

Ранее сообщалось, что письма с белым порошком, полученные рядом иностранных посольств в Москве, были составлены от имени депутата Госдумы Сергея Железняка. Согласно экспертизе, разосланный дипломатам порошок не опасен. Кто и зачем послал этим письма, выясняется. По официальным и неофициальным данным, такие посылки получили посольства Нидерландов, Чехии, Болгарии, Канады и, возможно, других стран.

"Важно выяснить, что за субстанция была в конвертах, установить злоумышленников и привлечь их к уголовной ответственности. Со вчерашнего дня предупреждаем дипломатические представительства, с которыми взаимодействуем, о том, что в случае получения подобного конверта не рекомендуется его вскрывать и необходимо вызвать полицию для приобщения вещественных доказательств к уголовному делу", — сказал парламентарий.

Железняк добавил, что подал заявление в ОМВД по Тверскому району Москвы утром в пятницу, до начала пленарного заседания Госдумы.