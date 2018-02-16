СМИ рассказали о содержании разговора пилотов Ан-148 перед катастрофой

Обломки на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018

Обломки на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Из расшифровки записи речевого самописца потерпевшего крушение в Подмосковье Ан-148 следует, что пилоты не поняли причину проблем с определением скорости самолета. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

В начале записи слышно, как летчики читают контрольную карту, приводя в действие и проверяя работу различных приборов. При этом, как отмечает издание, обогрев приемников полного давления, с которых считывают информацию датчики скорости, экипаж почему-то не включает, хотя это действие прописано в карте.

После взлета пилоты обнаруживают на своих дисплеях разные показатели скорости. Ругаясь, они пытаются решить эту проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле. Столкновение с поверхностью происходит уже под нечленораздельные крики пилотов, утверждает собеседник "Ъ".

Расшифровка речевого самописца

Межгосударственный авиационный комитет ранее сообщил, что скопировал и расшифровал информацию речевого самописца разбившегося под Москвой Ан-148.

На бортовом звуковом регистраторе находилась запись последнего полета.

Причины крушения могут установить в ближайшее время

Экспертам удалось подтвердить информацию, полученную при расшифровке первого — параметрического регистратора. Тогда анализ показал, что катастрофа могла произойти из-за расхождения данных по скорости полета, которые летчики получали от приборов.

Предварительные причины катастрофы Ан-148 в Подмосковье могут быть понятны уже в ближайшее время, сообщил министр транспорта России Максим Соколов в интервью РИА Новости.

"Как только будут понятны предварительные причины, а это может быть уже в ближайшее время, то сразу же, вне зависимости от время суток, на площадке расследователей (МАК — ред.) будут собираться эксперты (для обсуждения дальнейших рекомендаций — ред.)", — сообщил Соколов в минувший четверг в рамках инвестиционного форума в Сочи.

Опасность для Sukhoi Superjet..?

Ранее "КоммерсантЪ" сообщал, что неполадки, которые считают вероятной причиной катастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье, обнаружили и у лайнеров Sukhoi Superjet 100. В телеграмме Росавиации, как утверждало издание, говорилось, что похожие проблемы нашли у самолетов SSJ 100 Аэрофлота 4-5 февраля в Москве. За два дня сильных снегопадов на этих лайнерах якобы выявили семь таких неполадок.

В "Гражданских самолетах Сухого" (ГСС), в свою очередь, отметили, что у лайнера SSJ 100 нет подобных проблем. Производитель подчеркнул, что все инциденты происходили в условиях сложнейшей метеообстановки, а при подозрении на обледенение датчиков скорости срабатывал соответствующий индикатор. "Система не позволяла самолету подняться в воздух, обеспечивая главный приоритет — безопасность пассажиров. То есть системы предупреждения самолета SSJ-100 сработали в штатном режиме", — заявили в компании.

В ГСС добавили, что обогрев датчиков на SSJ-100 включается автоматически при запуске одного из двигателей. Поэтому ситуация с полной потерей индикации скорости на долгое время невозможна конструктивно.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс по маршруту Москва — Орск, разбился в минувшее воскресенье, через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.