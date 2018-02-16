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Происшествия

СМИ рассказали о содержании разговора пилотов Ан-148 перед катастрофой

Сюжет:
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье (318)
10:0316.02.2018
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© Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"Обломки на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018Обломки на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018
© Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Из расшифровки записи речевого самописца потерпевшего крушение в Подмосковье Ан-148 следует, что пилоты не поняли причину проблем с определением скорости самолета. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

Министр транспорта РФ Максим Соколов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Максим Соколов: говорить об ужесточении предполетного досмотра Ан-148 рано
В начале записи слышно, как летчики читают контрольную карту, приводя в действие и проверяя работу различных приборов. При этом, как отмечает издание, обогрев приемников полного давления, с которых считывают информацию датчики скорости, экипаж почему-то не включает, хотя это действие прописано в карте.

После взлета пилоты обнаруживают на своих дисплеях разные показатели скорости. Ругаясь, они пытаются решить эту проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле. Столкновение с поверхностью происходит уже под нечленораздельные крики пилотов, утверждает собеседник "Ъ".

Расшифровка речевого самописца

Межгосударственный авиационный комитет ранее сообщил, что скопировал и расшифровал информацию речевого самописца разбившегося под Москвой Ан-148.

На бортовом звуковом регистраторе находилась запись последнего полета.

Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение. 14 февраля 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
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Опознание жертв крушения самолета Ан-148 может занять 2-3 месяца
Экспертам удалось подтвердить информацию, полученную при расшифровке первого — параметрического регистратора. Тогда анализ показал, что катастрофа могла произойти из-за расхождения данных по скорости полета, которые летчики получали от приборов.

Причины крушения могут установить в ближайшее время

Предварительные причины катастрофы Ан-148 в Подмосковье могут быть понятны уже в ближайшее время, сообщил министр транспорта России Максим Соколов в интервью РИА Новости.

"Как только будут понятны предварительные причины, а это может быть уже в ближайшее время, то сразу же, вне зависимости от время суток, на площадке расследователей (МАК — ред.) будут собираться эксперты (для обсуждения дальнейших рекомендаций — ред.)", — сообщил Соколов в минувший четверг в рамках инвестиционного форума в Сочи.

Опасность для Sukhoi Superjet..?

Ранее "КоммерсантЪ" сообщал, что неполадки, которые считают вероятной причиной катастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье, обнаружили и у лайнеров Sukhoi Superjet 100. В телеграмме Росавиации, как утверждало издание, говорилось, что похожие проблемы нашли у самолетов SSJ 100 Аэрофлота 4-5 февраля в Москве. За два дня сильных снегопадов на этих лайнерах якобы выявили семь таких неполадок.

Сотрудники МЧС во время поисковых работ в районе падение самолета Ан-148
© Фото : пресс-служба МЧС России
Более четырех тысяч фрагментов разбившегося Ан-148 нашли в районе крушения
В "Гражданских самолетах Сухого" (ГСС), в свою очередь, отметили, что у лайнера SSJ 100 нет подобных проблем. Производитель подчеркнул, что все инциденты происходили в условиях сложнейшей метеообстановки, а при подозрении на обледенение датчиков скорости срабатывал соответствующий индикатор. "Система не позволяла самолету подняться в воздух, обеспечивая главный приоритет — безопасность пассажиров. То есть системы предупреждения самолета SSJ-100 сработали в штатном режиме", — заявили в компании.

В ГСС добавили, что обогрев датчиков на SSJ-100 включается автоматически при запуске одного из двигателей. Поэтому ситуация с полной потерей индикации скорости на долгое время невозможна конструктивно.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс по маршруту Москва — Орск, разбился в минувшее воскресенье, через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Огни скорби. В Москве прошла акция в память о погибших в крушении Ан-148
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСамолет Ан-148 разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из "Домодедово".Акция памяти о жертвах крушения самолета Ан-148 Саратовских авиалиний в Подмосковье
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет Ан-148 разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из "Домодедово".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНа борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.Участники акции памяти о жертвах крушения самолета Ан-148 Саратовских авиалиний в Подмосковье
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПо благословению патриарха Кирилла люди собрались у храма Христа Спасителя, чтобы зажечь лампады в память о погибших.Участник акции памяти о жертвах крушения самолета Ан-148 Саратовских авиалиний в Подмосковье
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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По благословению патриарха Кирилла люди собрались у храма Христа Спасителя, чтобы зажечь лампады в память о погибших.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкУчастники соборно помолились о пассажирах и членах экипажа, а также их родственниках.Участники акции памяти о жертвах крушения самолета Ан-148 Саратовских авиалиний в Подмосковье
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Участники соборно помолились о пассажирах и членах экипажа, а также их родственниках.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЛюди выстроили у подножия храма крест из 71 лампады — по числу погибших в авиакатастрофе.Участники акции памяти о жертвах крушения самолета Ан-148 Саратовских авиалиний в Подмосковье
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Люди выстроили у подножия храма крест из 71 лампады — по числу погибших в авиакатастрофе.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ вечере памяти приняли также участие молодежный отдел Московской городской епархии и движение "Православные добровольцы".Акция памяти о жертвах крушения самолета Ан-148 Саратовских авиалиний в Подмосковье
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В вечере памяти приняли также участие молодежный отдел Московской городской епархии и движение "Православные добровольцы".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПомимо лампад, люди принесли цветы, чтобы возложить их на ступени.Люди зажигают свечи и кладут цветы на ступени Храма Христа Спасителя во время акции памяти о жертвах крушения самолета Ан-148 Саратовских авиалиний
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Помимо лампад, люди принесли цветы, чтобы возложить их на ступени.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНа протяжении нескольких дней добровольцы будут дежурить у храма и поддерживать огонь в лампадах.Участники акции памяти о жертвах крушения самолета Ан-148 Саратовских авиалиний в Подмосковье
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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На протяжении нескольких дней добровольцы будут дежурить у храма и поддерживать огонь в лампадах.
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Происшествия
Комментарии
32 пользователя оставили 38 комментариев
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psr4
Не верю! Профессиональных пилотов выставили абсолютными чайниками и дебилами!
10:22
16.02.2018
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Вячесоав Иванов
"После взлета пилоты обнаруживают на своих дисплеях разные показатели скорости. Ругаясь, они пытаются решить эту проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле."
Как можно решить проблему разных показателей скорости на 3 датчиках, увеличивая скорость и пикируя к земле, но не включив обогрев - если это даже четко прописано в инструкции?
10:23
16.02.2018
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