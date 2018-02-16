МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Из расшифровки записи речевого самописца потерпевшего крушение в Подмосковье Ан-148 следует, что пилоты не поняли причину проблем с определением скорости самолета. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.
После взлета пилоты обнаруживают на своих дисплеях разные показатели скорости. Ругаясь, они пытаются решить эту проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле. Столкновение с поверхностью происходит уже под нечленораздельные крики пилотов, утверждает собеседник "Ъ".
Расшифровка речевого самописца
Межгосударственный авиационный комитет ранее сообщил, что скопировал и расшифровал информацию речевого самописца разбившегося под Москвой Ан-148.
На бортовом звуковом регистраторе находилась запись последнего полета.
Причины крушения могут установить в ближайшее время
Предварительные причины катастрофы Ан-148 в Подмосковье могут быть понятны уже в ближайшее время, сообщил министр транспорта России Максим Соколов в интервью РИА Новости.
"Как только будут понятны предварительные причины, а это может быть уже в ближайшее время, то сразу же, вне зависимости от время суток, на площадке расследователей (МАК — ред.) будут собираться эксперты (для обсуждения дальнейших рекомендаций — ред.)", — сообщил Соколов в минувший четверг в рамках инвестиционного форума в Сочи.
Опасность для Sukhoi Superjet..?
Ранее "КоммерсантЪ" сообщал, что неполадки, которые считают вероятной причиной катастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье, обнаружили и у лайнеров Sukhoi Superjet 100. В телеграмме Росавиации, как утверждало издание, говорилось, что похожие проблемы нашли у самолетов SSJ 100 Аэрофлота 4-5 февраля в Москве. За два дня сильных снегопадов на этих лайнерах якобы выявили семь таких неполадок.
В ГСС добавили, что обогрев датчиков на SSJ-100 включается автоматически при запуске одного из двигателей. Поэтому ситуация с полной потерей индикации скорости на долгое время невозможна конструктивно.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс по маршруту Москва — Орск, разбился в минувшее воскресенье, через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.