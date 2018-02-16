В Минобороны назвали причину пожара на корабле ТОФ во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 16 фев — РИА Новости. Пожар на большом противолодочном корабле ТОФ "Маршал Шапошников", который загорелся на "Дальзаводе" (входит в состав ДЦСС), начался во время сварочных работ, значительного ущерба нет, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Корабль Тихоокеанского флота загорелся в порту Владивостока утром пятницы. МЧС помогает тушить пожар. В МСКЦ сообщали, что жертв нет. В ДЦСС сообщили, что площадь пожара незначительная — возгорание произошло в нескольких помещениях в надстройке. Важных узлов и технических приборов сейчас на корабле нет, так как он стоит на модернизации. Предварительно установлено, что во время работ загорелась изоляция или обшивка. К настоящему времени пожар потушен.

"В одном из носовых помещений, находящегося на ремонте на судостроительном заводе "Дальзавод" большого противолодочного корабля "Маршал Шапошников", при проведении сварочных работ произошло возгорание. В 03.59 мск возгорание локализовано силами и средствами пожарных расчетов завода и МЧС. При обнаружении возгорания экипаж был эвакуирован, пострадавших нет", — сказал Воскресенский.

По его словам, корабль с 2015 года передан заводу для ремонтных работ. Боекомплект и горюче-смазочные материалы на корабле отсутствуют.

"Возгорание не повлекло причинение значительного материального ущерба. Обстоятельства произошедшего уточняются", — добавил Воскресенский.