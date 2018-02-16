Пожар на противолодочном корабле "Маршал Шапошников" потушен

ВЛАДИВОСТОК, 16 фев — РИА Новости. Специалисты полностью потушили пожар на большом противолодочном корабле ТОФ "Маршал Шапошников", который загорелся на "Дальзаводе" (входит в состав ДЦСС), сообщил РИА Новости представитель ДЦСС.

Корабль Тихоокеанского флота загорелся в порту Владивостока утром в пятницу. МЧС помогает тушить пожар. В МСКЦ сообщали, что жертв нет. В ДЦСС сообщили, что площадь пожара незначительная — возгорание произошло в нескольких помещениях в надстройке. Важных узлов и технических приборов сейчас на корабле нет, так как он стоит на модернизации. Предварительно установлено, что во время работ загорелась изоляция или обшивка. Идет проверка.

"Работы полностью закончены, пожар потушен, проливка завершена. Идет осмотр помещений, устанавливают причину пожара. Сейчас на корабле даже задымления нет", — сказал собеседник.