Ругань и крики: "Ъ" рассказал о действиях пилотов Ан-148 перед крушением

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Из расшифровки записи речевого самописца потерпевшего крушение в Подмосковье Ан-148 следует, что пилоты не поняли причину проблем с определением скорости самолета. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

В начале записи слышно, как летчики читают контрольную карту, приводя в действие и проверяя работу различных приборов. При этом, как отмечает издание, обогрев приемников полного давления, с которых считывают информацию датчики скорости, экипаж почему-то не включает, хотя это действие прописано в карте.

После взлета пилоты обнаружили на своих дисплеях разные показатели скорости. Ругаясь, они пытаются решить эту проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле. Столкновение с поверхностью происходит уже под нечленораздельные крики пилотов, утверждает собеседник "Ъ".

Как отмечается, информация с самописцев свидетельствует о том, что летчики так и не поняли причину неисправности и, соответственно, не смогли справиться с этой критической ситуацией.

Межгосударственный авиационный комитет ранее сообщил, что скопировал и расшифровал информацию речевого самописца разбившегося под Москвой Ан-148.

Экспертам удалось подтвердить информацию, полученную при расшифровке первого — параметрического регистратора. Тогда анализ показал, что катастрофа могла произойти из-за расхождения данных по скорости полета, которые летчики получали от приборов.

Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Погибли все 65 пассажиров и шесть членов экипажа.