Бортпроводника разбившегося Ан-148 похоронят в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Бортпроводник самолета Ан-148 Анастасия Славинская, погибшая в авиакатастрофе в Подмосковье, будет похоронена в Симферополе, сообщает крымское управление МЧС РФ.

"По просьбе родителей Анастасии, проживающих в республике Крым, тело погибшей спецбортом МЧС России будет доставлено на полуостров для захоронения в городе Симферополь, после проведения всех необходимых экспертиз", — говорится в сообщении.

Анастасия Славинская, которой было 29 дет, проживала в Саратове. Летать начала в 2011 году. До поступления в авиакомпанию получила высшее образование в сфере рекламы. Однако, пройдя первоначальное обучение в московской школе бортпроводников, получила допуск к полетам на всех типах самолетов, которые эксплуатирует компания "Саратовские авиалинии": Як-42, Embraer-190 и Ан-148. Анастасия налетала 2190 часов.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из "Домодедово". На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли. Ранее в пресс-службе авиакомпании уточнили, что четверо из шести членов экипажа Ан-148 являлись жителями Саратовской области. Власти Саратовской области выделили по 1 миллиону рублей семьям погибших бортпроводниц Ан-148 Виктории Коваль и Анастасии Славинской, а также техников этого борта Андрея Ревякина и Олега Сергеева.