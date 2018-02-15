Суд признал виновными фигурантов дела о хищении на космодроме Восточный

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Симоновский суд Москвы в четверг признал виновными четырех фигурантов дела о хищении 1,3 миллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Дегтярев, Дегтярева, Базанков, Матуев совершили мошенничество, двое из них с использованием служебного положения", — говорится в приговоре.

Мера наказания будет названа позднее. Прокурор просил для Сергея Дягтерева 10 лет колонии со штрафом в 1,5 миллиона рублей, для его дочери, экс-гендиректора Волго-Вятской строительной компании Евгении Дегтяревой – 8 лет со штрафом в 1,2 миллиона рублей, для двух экс-менеджеров компании — Александра Базанкова и Мурата Матуева — по 7 лет колонии со штрафом в миллион рублей.