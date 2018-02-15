В башкирской школе ученик ранил ножом одноклассника, вымогавшего деньги

УФА, 15 фев — РИА Новости. Пятнадцатилетний школьник в Башкирии, защищаясь от одноклассника, который душил его и вымогал деньги, ударил обидчика ножом, сообщило следственное управление СК по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в школе №1 города Баймак 14 февраля в 11:30 по местному времени в кабинете физики между учениками девятого класса.

"Ученик, состоящий на учете в отделе по делам несовершеннолетних, применяя физическое насилие путем сдавливания шеи, потребовал у своего одноклассника денежные средства в размере 100 рублей, который, в свою очередь, с целью прекращения неправомерных действий нанес ему один удар ножом в область поясницы слева", — отмечает ведомство.

В пресс-службе СУСК РИА Новости сообщили, что подростку причинен легкий вред здоровью, в отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье "Вымогательство", а в отношении защищавшегося школьника дело возбуждаться не будет.

"Подросток, причинивший ножевое ранение, действия которого подпадают под признаки преступления, предусмотренного статьей "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", уголовной ответственности не подлежит ввиду недостижения возраста, с которого наступает ответственность за указанное преступление", — говорится в сообщении следственного управления.

Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия, кроме того, будет дана оценка эффективности принятых мер со стороны органов профилактики. Следователями изъята документация, назначены экспертизы, опрашиваются свидетели и должностные лица.

С начала года произошло три резонансных ЧП в российских школах — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек), нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек), а также нападение школьника на своего одноклассника с кухонным ножом в Калужской области.