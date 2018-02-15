СК проверит данные о смерти пациентки в очереди в московской больнице

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Московские следователи проводят проверку информации СМИ о том, что женщина скончалась в очереди к врачу в столичной больнице, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

По информации СМИ, 14 февраля 2018 года женщина в тяжелом состоянии была доставлена в одну из больниц Москвы, где длительное время ожидала своей очереди в кабинет врача. Не дождавшись оказания помощи, она скончалась.

"Организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о несвоевременном оказании медицинской помощи женщине, обратившейся в одну из столичных больниц", — сказала Иванова.

В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников медучреждения, добавила она.