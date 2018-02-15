В центре Москвы ликвидировали пожар в подвале особняка Боковых

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в подвале особняка купцов Боковых на Солянке в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Возгорание кабеля в подвале дома 15 на Солянке ликвидировано", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель столичного главка МЧС, пожар в административном здании по адресу: улица Солянка, дом 15 был потушен в 08.54 мск на площади семь квадратных метров. В подвале горел кабель. Пострадавших нет, обстоятельства возгорания выясняются.

Усадьба купцов Боковых – памятник архитектуры начала XIX века, выстроенный еще до знаменитого московского пожара 1812 года, уничтожившего значительную часть городской застройки. По первоначальному замыслу, главный дом усадьбы был двухэтажным, а со двора имел антресоли. В ходе последней реконструкции фасад здания украсили лепным декором, характерным для исторической застройки Китай-города.